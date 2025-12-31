التعليم تعلن قبول 170 طالباً في الزمالة الدراسية الروسية

– محليات



أعلنت ، اليوم الأربعاء، أسماء المقبولين في الدراسات الأولية والعليا ضمن الزمالة الدراسية الروسية للعام 2026/2025.



وبحسب بيان للوزارة، دعت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية الذوات المؤشرة أسماؤهم إلى مراجعة مقر الدائرة للبدء بإجراءات فتح الملف الدراسي.



المتطلبات والأسماء:

https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/31122025.pdf

