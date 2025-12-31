الدفاع المدني ينقذ 4 عمال سوريين إثر انهيار مقهى في الكريعات (صور)

– محليات



نجحت فرق الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، في إنقاذ أربعة عمال يحملون الجنسية السورية، إثر انهيار مبنى قديم ومتهالك في منطقة الكريعات التابعة لقضاء بجانب من .

وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، أن "المبنى المنهار مشيد من طابقين وكان يُتخذ كمقهى يُعرف باسم (ضفاف دجلة)، وهو من الأبنية القديمة والمتهالكة في المنطقة".



وأضاف المصدر أن "فرق الإنقاذ سارعت إلى موقع الحادث فور وقوع ، وتمكنت من إخراج العمال الأربعة بسلام"، مؤكداً "عدم تسجيل أي خسائر بشرية جراء الحادث، فيما اقتصرت الأضرار على الجوانب المادية فقط".

