إطلاق رواتب الإعانة ومنحة الطلبة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
01:00 PM
الى
02:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
نتنياهو يزعم بوجود قضايا "لم تُنجز" في الشرق الأوسط
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-551770-639027873286488867.jpg
إطلاق رواتب الإعانة ومنحة الطلبة
محليات
2025-12-31 | 09:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
304 شوهد
السومرية نيوز
- محلي
أعلنت
وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية، إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية الخاصة بشهر كانون الثاني 2026، وصرف منحة الطلبة لشهر تشرين الأول الماضي.
وقالت الوزارة في بيان تابعته
السومرية نيوز
، إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية
أحمد الأسدي
أعلن إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية الخاصة بشهر كانون الثاني 2026 قبل موعدها والتي شملت قرابة مليوني و(77) ألف أسرة مشمولة في جميع المحافظات وبمبلغ إجمالي تجاوز (447) مليار دينار عراقي".
ودعا الوزير الأسر المستفيدة إلى "مراجعة منافذ الصرف لاستلام الإعانات المخصصة لهم"، مؤكداً "حرص الوزارة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بما يعزز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة".
من جانبه، أوضح رئيس
هيئة الحماية الاجتماعية
أحمد الموسوي
أن "عدد الأسر التي يعيلها رجال بلغ أكثر من مليون و(503) ألف أسرة بمبلغ إجمالي يزيد على (359) مليار دينار، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من (573) ألف أسرة وبمبلغ فاق (86) مليار دينار عراقي".
كما أعلنت
هيئة الحماية
الاجتماعية في
وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية في بيان تابعته
السومرية
نيوز، صرف منحة الطلبة لشهر تشرين الأول، وبمبلغ تجاوز (81) مليار دينار عراقي، شملت أكثر من مليونين ومئتي ألف طالب من أبناء الأسر المشمولة بإعانة الحماية الاجتماعية في عموم البلاد.
وأكدت الهيئة "حرصها على الاستمرار بصرف المنحة وفق التوقيتات المحددة، لما لها من أثر مباشر في دعم المسيرة التعليمية والتخفيف عن كاهل الأسر ذات الدخل المحدود"، مشيرةً إلى أن "المنحة تسهم في تعزيز الاستقرار الدراسي والحد من ظاهرة التسرب".
ودعت الهيئة وزارتي المالية والتربية إلى "استكمال الإجراءات التمويلية اللازمة لضمان انتظام صرف المنحة خلال الأشهر المقبلة"، مؤكدةً أن "التنسيق المشترك بين الجهات المعنية يمثل ركيزة أساسية لإنجاح هذا البرنامج الحيوي".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
العمل بشأن "اختفاء" مبالغ صندوق الرعاية: "يعاد تدويرها" لدى المالية.. ولا تؤثر على رواتب الاعانة
04:16 | 2025-11-23
المالية تعلن اطلاق تمويل رواتب ديسمبر
02:49 | 2025-12-21
اطلاق رواتب هذه الفئة من العراقيين
09:21 | 2025-12-03
إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر كانون الأول
06:03 | 2025-12-01
رواتب
العراق
هيئة الحماية الاجتماعية
الشؤون الاجتماعية
السومرية نيوز
أحمد الموسوي
هيئة الحماية
حمد الموسوي
أحمد الأسدي
وزارة العمل
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أسعار الدولار تواصل التحليق في الصيرفات.. إليكم الأسعار
اقتصاد
37.68%
02:49 | 2025-12-30
أسعار الدولار تواصل التحليق في الصيرفات.. إليكم الأسعار
02:49 | 2025-12-30
أمطار وثلوج حتى السبت والحرارة (-5)
محليات
24.97%
01:23 | 2025-12-30
أمطار وثلوج حتى السبت والحرارة (-5)
01:23 | 2025-12-30
محافظة ثانية تعطل دوام المدارس غدا وبعد غد
محليات
19.97%
12:43 | 2025-12-29
محافظة ثانية تعطل دوام المدارس غدا وبعد غد
12:43 | 2025-12-29
حبس وطرد من الخدمة بحق ناصر الغنام وعميد الكلية العسكرية على قضية معسكر التدريب في الناصرية
أمن
17.38%
06:31 | 2025-12-31
حبس وطرد من الخدمة بحق ناصر الغنام وعميد الكلية العسكرية على قضية معسكر التدريب في الناصرية
06:31 | 2025-12-31
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
فضوة عرب بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-31
ناس وناس
فضوة عرب بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-30
Live Talk
دور الرقص في تشكيل الهوية الثقافية - Live Talk - الحلقة ١٩٢ | 2025
10:30 | 2025-12-30
Live Talk
دور الرقص في تشكيل الهوية الثقافية - Live Talk - الحلقة ١٩٢ | 2025
10:30 | 2025-12-30
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
فضوة عرب بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-31
ناس وناس
فضوة عرب بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-30
Live Talk
دور الرقص في تشكيل الهوية الثقافية - Live Talk - الحلقة ١٩٢ | 2025
10:30 | 2025-12-30
Live Talk
دور الرقص في تشكيل الهوية الثقافية - Live Talk - الحلقة ١٩٢ | 2025
10:30 | 2025-12-30
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
اخترنا لك
بالصور.. السيد الصدر في المرقد الطاهر
11:30 | 2025-12-31
تحذيرات جديدة للمواطنين: الحبس والغرامة لمن يبيع او يستخدم الألعاب النارية
11:12 | 2025-12-31
افتتاح موقع جديد لتسجيل المركبات وإصدار اجازات السوق في بغداد
10:32 | 2025-12-31
بالصور.. شارع الرشيد في ليلة رأس السنة
10:24 | 2025-12-31
المصادقة على أراض لهذه الفئة من الموظفين
09:33 | 2025-12-31
بينها الأنبار.. الموارد المائية تعلن خلو 3 محافظات من بحيرات الأسماك المتجاوزة
07:17 | 2025-12-31
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.