إطلاق رواتب الإعانة ومنحة الطلبة

وقالت الوزارة في بيان تابعته ، إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية أعلن إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية الخاصة بشهر كانون الثاني 2026 قبل موعدها والتي شملت قرابة مليوني و(77) ألف أسرة مشمولة في جميع المحافظات وبمبلغ إجمالي تجاوز (447) مليار دينار عراقي".ودعا الوزير الأسر المستفيدة إلى "مراجعة منافذ الصرف لاستلام الإعانات المخصصة لهم"، مؤكداً "حرص الوزارة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بما يعزز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة".من جانبه، أوضح رئيس أن "عدد الأسر التي يعيلها رجال بلغ أكثر من مليون و(503) ألف أسرة بمبلغ إجمالي يزيد على (359) مليار دينار، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من (573) ألف أسرة وبمبلغ فاق (86) مليار دينار عراقي".كما أعلنت الاجتماعية في والشؤون الاجتماعية في بيان تابعته نيوز، صرف منحة الطلبة لشهر تشرين الأول، وبمبلغ تجاوز (81) مليار دينار عراقي، شملت أكثر من مليونين ومئتي ألف طالب من أبناء الأسر المشمولة بإعانة الحماية الاجتماعية في عموم البلاد.وأكدت الهيئة "حرصها على الاستمرار بصرف المنحة وفق التوقيتات المحددة، لما لها من أثر مباشر في دعم المسيرة التعليمية والتخفيف عن كاهل الأسر ذات الدخل المحدود"، مشيرةً إلى أن "المنحة تسهم في تعزيز الاستقرار الدراسي والحد من ظاهرة التسرب".ودعت الهيئة وزارتي المالية والتربية إلى "استكمال الإجراءات التمويلية اللازمة لضمان انتظام صرف المنحة خلال الأشهر المقبلة"، مؤكدةً أن "التنسيق المشترك بين الجهات المعنية يمثل ركيزة أساسية لإنجاح هذا البرنامج الحيوي".