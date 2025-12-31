المصادقة على أراض لهذه الفئة من الموظفين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "وزير النقل صادق، اليوم، على محاضر بيع مفرزات القطعة المرقمة (987/5) مقاطعة كويريش في ، وفقاً لقانون بيع وإيجار رقم (21) لسنة 2013 المعدل، لموظفي النقل البحري_فرع ".وأضافت ان "عدد المحاضر 129 محضراً، والمباعة إلى موظفي للنقل البحري_ فرع بغداد"، مشيرة الى ان "المصادقة جاءت تزامناً مع بدء العام الجديد، واستناداً إلى من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل".وبارك السعداوي "لموظفي الشركة العامة للنقل البحري نيلهم استحقاقهم الطبيعي في قطع الأراضي".وأشار مدير عام ، الى أنه "بعد مرور أكثر من (71) عاماً لم تُسلِّم الشركة العامة للنقل البحري أي قطعة أرض، والآن استطاعت الشركة، بدعم مباشر من وزير النقل ، تحقيق هذا الإنجاز"، لافتا الى أن "موظفي الشركة عبّروا عن شكرهم وامتنانهم للوزير والمدير العام للشركة ومدير عام في ومدير قسم الاملاك لاهتمامه الكبير بحقوقهم واستحقاقاتهم الوظيفية".