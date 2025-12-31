بالصور.. شارع الرشيد في ليلة رأس السنة

– محلي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي صورا لشارع بعد تزيينه في ليلة رأس السنة.

واظهرت الصور تحول الشارع بحلة جديدة بعد تأهيله من قبل وتزيينه بالنارة الضوئية واشجار عيد الميلاد المجيد وراس السنة الميلادية.

