افتتاح موقع جديد لتسجيل المركبات وإصدار اجازات السوق في بغداد

وقالت في بيان ورد لـ ، ان " افتتح، اليوم الأربعاء، مجمع تسجيل المركبات وإجازات السوق رقم (6) في ، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، والمدير العام للمرور".وأكد الوزير أن "هذا المجمع اختصر المجمعين اللذين كانا في هذه المدينة بمجمع متكامل، وسيستقبل المواطنين اعتباراً من الأسبوع المقبل لإنجاز معاملاتهم"، مبيناً أن "هذا المبنى سيكون نموذجاً مهماً في سرعة إنجاز المعاملات، وتتوفر فيه جميع وسائل الراحة للمراجعين".وأشار إلى أن "العام المقبل سيشهد إطلاق تطبيق ذكي للمرور ضمن عين ، وهذا سيختصر الكثير من الوقت والجهد أمام المواطنين، في وقت تسير فيه الوزارة نحو التحول الرقمي الكامل لعمل "، مؤكدا أن "جميع مواقع التسجيل في العراق ستكون مشابهة لهذا الموقع، لمنع أي زحام داخل هذه المواقع".