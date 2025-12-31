بالصور.. السيد الصدر في المرقد الطاهر

وقال للتيار الوطني الشيعي في بيان ورد لـ ، ان " تشرف، مساء اليوم، بزيارة مرقد الشهيد السعيد ونجليه الطاهرين (قدست أسرارهم)، حيث أدى مراسم الزيارة وقرأ الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة".وأضاف ان "هذه الزيارة جاءت وفاءً لنهج الشهادة وتجديداً للعهد على الاستمرار في طريق الإصلاح الذي خطّه (رضوان الله عليه)، واستلهاماً لقيم التضحية والثبات في خدمة الدين والوطن"، موضحا ان "أجواء الزيارة سادتها مشاعر الخشوع والدعاء، وسط دعوات المؤمنين بحفظ وأهله، وأن يديم الله تعالى السيد ويحفظه من كل مكروه".