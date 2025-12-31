مع ليلة راس السنة.. المرور تصدر تحذيرات للسائقين

وقالت المديرية في مقطع فيديو تابعته ، انه "مع احتفالات راس السنة فستكون الشوارع مزدحمة، وعلى السائقين الالتزام بالسرعة المقررة وعدم القيادة بسرعة فائقة لتجنب حصول حوادث مرورية"، مشددة على "عدم الوقوف بشكل عشوائي او بالصف الثاني لان ذلك سيتسبب بزخم مروري وعرقلة في حركة السير وربما يوقع حوادث مرورية".وأكدت على "ضرورة الابتعاد عن اخراج الأبناء من نافذة السيارة كون ذلك خطر جدا وممكن ان يسبب إصابات"، لافتة الى "أهمية وضع مسافة امان كافية مع باقي السيارات مع ارتداء حزام الأمان".ودعت الى "التعاون مع والمرور المنتشرين للحفاظ على سلامة الجميع".