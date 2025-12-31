الصفحة الرئيسية
مع ليلة راس السنة.. المرور تصدر تحذيرات للسائقين
محليات
2025-12-31 | 13:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
426 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أصدرت
مديرية المرور العامة
، اليوم الأربعاء، تحذيرات للسائقين مع حلول ليلة راس السنة.
وقالت المديرية في مقطع فيديو تابعته
السومرية نيوز
، انه "مع احتفالات راس السنة فستكون الشوارع مزدحمة، وعلى السائقين الالتزام بالسرعة المقررة وعدم القيادة بسرعة فائقة لتجنب حصول حوادث مرورية"، مشددة على "عدم الوقوف بشكل عشوائي او بالصف الثاني لان ذلك سيتسبب بزخم مروري وعرقلة في حركة السير وربما يوقع حوادث مرورية".
وأكدت على "ضرورة الابتعاد عن اخراج الأبناء من نافذة السيارة كون ذلك خطر جدا وممكن ان يسبب إصابات"، لافتة الى "أهمية وضع مسافة امان كافية مع باقي السيارات مع ارتداء حزام الأمان".
ودعت الى "التعاون مع
رجال الشرطة
والمرور المنتشرين للحفاظ على سلامة الجميع".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
