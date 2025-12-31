السامرائي يهنئ بقدوم 2026: نتمنى أن يكون عام الاستقرار والأمل

هنأ رئيس تحالف العزم ، بقدوم العام الجديد 2026، متمنيا أن يكون عاماً يحمل الاستقرار والأمل.

وقال ، " مع إشراقة العام الميلادي الجديد 2026، أتقدّم بأطيب التهاني وأصدق الأمنيات لأبناء شعبنا العراقي جميعاً، سائلاً الله أن يكون عاماً يحمل الاستقرار والأمل".

وأضاف "وأن يمضي وطننا بثقة نحو مستقبل يليق بتضحيات أهله وطموحاتهم".