الأنواء الجوية تحذر: أمطار غزيرة وعواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

وقالت الهيئة في بيان تابعته ، إن "غداً الجمعة سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحواً مع بعض الغيوم في مع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة وحدوث عواصف رعدية في وتساقط للثلوج فوق منها ويتشكل ضباب كثيف في بعض الأماكن في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، أما الرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر والضباب الكثيف (1-3) كم وأحياناً أقل من 1000 متر".وأضافت الهيئة، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع محافظات ، كالتالي: دهوك 7، وكركوك 10، وأربيل 11، 12، 13، 14، 15، 16، بابل والنجف الأشرف 17، واسط والديوانية 18، 19، والمثنى 20، 22".وتابعت الهيئة، أن "يوم السبت القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائماً في المنطقة الجنوبية ويتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الضباب (2-4) كم".وأشارت الهيئة إلى، أن "الأحد القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم على العموم ويتشكل ضباب كثيف صباحاً في أماكن متعددة في المنطقتين الوسطى والشمالية ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والوسطى وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الضباب الكثيف (1-3) كم وأحياناً أقل من 1000 متر".ولفتت الهيئة الى أن "طقس يوم الإثنين سيكون غائماً جزئياً إلى غائم على العموم مع تشكل الضباب الكثيف في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الضباب (2-4) كم وفي الضباب الكثيف أقل من 1000 متر".