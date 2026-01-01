الصفحة الرئيسية
الجيش الأمريكي يعلن تدمير ثلاث سفن تهريب مخدرات
الأنواء الجوية تحذر: أمطار غزيرة وعواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
محليات
2026-01-01 | 01:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,459 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، أن موجة أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة ستخيم على أجواء محافظات عراقية خلال الأيام المقبلة.
وقالت الهيئة في بيان تابعته
السومرية نيوز
، إن "غداً الجمعة سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحواً مع بعض الغيوم في
المنطقة الجنوبية
مع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة وحدوث عواصف رعدية في
المنطقة الشمالية
وتساقط للثلوج فوق
المرتفعات الجبلية
منها ويتشكل ضباب كثيف في بعض الأماكن في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، أما الرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر والضباب الكثيف (1-3) كم وأحياناً أقل من 1000 متر".
وأضافت الهيئة، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع محافظات
العراق
، كالتالي: دهوك 7،
نينوى
وكركوك 10،
السليمانية
وأربيل 11،
ديالى
12،
صلاح الدين
13،
الأنبار
14،
بغداد
15،
كربلاء
المقدسة
16، بابل والنجف الأشرف 17، واسط والديوانية 18،
ميسان
19،
ذي قار
والمثنى 20،
البصرة
22".
وتابعت الهيئة، أن "يوم السبت القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائماً في المنطقة الجنوبية ويتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الضباب (2-4) كم".
وأشارت الهيئة إلى، أن "الأحد القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم على العموم ويتشكل ضباب كثيف صباحاً في أماكن متعددة في المنطقتين الوسطى والشمالية ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والوسطى وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الضباب الكثيف (1-3) كم وأحياناً أقل من 1000 متر".
ولفتت الهيئة الى أن "طقس يوم الإثنين سيكون غائماً جزئياً إلى غائم على العموم مع تشكل الضباب الكثيف في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الضباب (2-4) كم وفي الضباب الكثيف أقل من 1000 متر".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
