Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الجيش الأمريكي يعلن تدمير ثلاث سفن تهريب مخدرات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الصحة تعلن تسجيل 500 إصابة في ليلة رأس السنة

محليات

2026-01-01 | 03:33
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الصحة تعلن تسجيل 500 إصابة في ليلة رأس السنة
435 شوهد

السومرية نيوز – محليات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل نحو 500 إصابة بالألعاب النارية، والطلق الناري وحوادث سير، في ليلة رأس السنة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، للوكالة الرسمية، إن "وزارة الصحة سجلت إحصائية غير نهائية للإصابات في ليلة رأس السنة بسبب الألعاب النارية تشير إلى تسجيل نحو 300 إصابة، كان أغلبها في جانب الرصافة، منها 200 إصابة في الرصافة، وتقريباً 67إصابة في الكرخ، أما بقية الإصابات فتوزعت بين جميع المحافظات العراقية".

وأوضح، أن "هذه الإحصائية غير نهائية، لأن بعض المصابين لم يراجعوا المؤسسات الصحية"، متوقعاً "تسجيل أعداد أخرى".

وأشار إلى، أنه "تم تسجيل 43 إصابة بسبب إطلاق الأعيرة النارية، إضافة إلى 140 إصابة بحوادث السير، و86 إصابة أخرى متفرقة".

وأكد، أن "جميع هذه الحالات تلقت العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم نقلها إلى المؤسسات الصحية وردهات الطوارئ في بغداد والمحافظات، حيث تلقوا الرعاية الطبية المطلوبة".

ونوه إلى، أن "أغلب الحالات كانت طفيفة إلى متوسطة، إلا أن بعض الإصابات تطلبت الدخول إلى المستشفى وما زال المصابون يتلقون الرعاية الطبية".

وبين البدر، أنه "لم يتم تسجيل أي نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية، مع توفر الملاكات الطبية التي تعمل على مدار 24 ساعة، ليس فقط للحالات الطارئة، بل أيضاً للخدمات الروتينية مثل الولادة، ومراجعات المرضى وحوادث السير".

وأضاف، أن "المؤسسات الصحية مستمرة بالعمل على مدار 24 ساعة، وأن الوزارة وجهت نداءات قبل مناسبة ليلة رأس السنة، إلا أن مستوى الالتزام لم يكن كما هو متوقع".

وأعرب عن أمله في أن "تشهد المناسبات المقبلة جدية أكبر من قبل الأهالي في متابعة أبنائهم، ومن الجهات المعنية في ما يخص إطلاق النار والألعاب النارية، وعدم السماح باستيراد وتسويق هذه الألعاب الخطرة".

وشدد على "ضرورة تقنين استخدام الألعاب النارية حسب الفئات العمرية"، مبيناً أن "أغلب الإصابات، ولا سيما بين الأطفال، كانت بسبب الألعاب النارية وألعاب الأطفال الخطرة مثل الصجم".

>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
Play
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
رحال
Play
رحال
رحال يستقبل 2026 في قضاء المدائن | الموسم 6
16:00 | 2025-12-31
Play
رحال يستقبل 2026 في قضاء المدائن | الموسم 6
16:00 | 2025-12-31
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
ام عبدالله الشمري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٨ | season 1
15:00 | 2025-12-31
Play
ام عبدالله الشمري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٨ | season 1
15:00 | 2025-12-31
من الأخير
Play
من الأخير
أبرز أحداث العراق والشرق الاوسط ٢٠٢٥ - من الأخير م٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-31
Play
أبرز أحداث العراق والشرق الاوسط ٢٠٢٥ - من الأخير م٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-31
Play
نشرة ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-31
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-31
Play
العراق في دقيقة 31-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-31
Live Talk
Play
Live Talk
حلقة خاصة بنهاية عام 2025 - Live Talk - الحلقة ١٩٣ | 2025
10:30 | 2025-12-31
Play
حلقة خاصة بنهاية عام 2025 - Live Talk - الحلقة ١٩٣ | 2025
10:30 | 2025-12-31
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
Play
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
Play
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
Play
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
Play
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
رحال
Play
رحال
رحال يستقبل 2026 في قضاء المدائن | الموسم 6
16:00 | 2025-12-31
Play
رحال يستقبل 2026 في قضاء المدائن | الموسم 6
16:00 | 2025-12-31
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
ام عبدالله الشمري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٨ | season 1
15:00 | 2025-12-31
Play
ام عبدالله الشمري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٨ | season 1
15:00 | 2025-12-31
من الأخير
Play
من الأخير
أبرز أحداث العراق والشرق الاوسط ٢٠٢٥ - من الأخير م٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-31
Play
أبرز أحداث العراق والشرق الاوسط ٢٠٢٥ - من الأخير م٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-31
Play
نشرة ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-31
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-31
Play
العراق في دقيقة 31-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-31
Live Talk
Play
Live Talk
حلقة خاصة بنهاية عام 2025 - Live Talk - الحلقة ١٩٣ | 2025
10:30 | 2025-12-31
Play
حلقة خاصة بنهاية عام 2025 - Live Talk - الحلقة ١٩٣ | 2025
10:30 | 2025-12-31
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
Play
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
Play
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
Play
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29

اخترنا لك
انهيار مبنى قديم في محافظة المثنى يدمر 6 سيارات (صور)
05:18 | 2026-01-01
التربية تكشف تفاصيل حرق مدرسة خلال ساعات الاحتفال برأس السنة في بغداد
03:52 | 2026-01-01
الأنواء الجوية تحذر: أمطار غزيرة وعواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
01:16 | 2026-01-01
السامرائي يهنئ بقدوم 2026: نتمنى أن يكون عام الاستقرار والأمل
16:21 | 2025-12-31
العراقيون يستقبلون 2026 باحتفالات مبهرة (صور)
16:00 | 2025-12-31
في بغداد.. عدسة السومرية ترصد احتفالات المواطنين بالعام الجديد
14:10 | 2025-12-31

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.