التربية تكشف تفاصيل حرق مدرسة خلال ساعات الاحتفال برأس السنة في بغداد

وذكرت التربية في بيان ورد للسومرية نيوز أنه "تعرضت إعدادية في ببغداد لعمل تخريبي بالحرق خلال ساعات الاحتفال برأس السنة".وتابعت، ان " الجهات الأمنية المُختصة ألقت القبض على المتسببين بشكل مباشرة وإن السجلات المدرسية والبيانات محفوظة بالكامل ومؤرشفة إلكترونياً".