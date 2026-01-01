انهيار مبنى قديم في محافظة المثنى يدمر 6 سيارات (صور)



ـ محلي



أعلنت فرق إنقاذ الدفاع المدني، اليوم الخميس، انهيار مبنى قديم في قضاء بمحافظة .





وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الانقاذ تعاملت مع حادث انهيار مبنى قديم في قضاء بمحافظة أدى الحادث إلى تضرر 6 عجلات مدنية دون تسجيل إصابات بشرية".