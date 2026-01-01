ليلة رأس السنة.. تماس كهربائي يخطف عائلة كاملة جنوبي بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "منتسباً بالحشد الشعبي وزوجته وطفلته تولد 2018 لقوا مصرعهم نتيجة حادث حريق اندلع داخل شقتهم ضمن مجمع في قضاء ".وتابع، أنه "تم انتشال الجثث ونقلها الى الطب العدلي"، مبيناً أن "التحقيقات اكدت ان الحادث ناتج عن تماس كهربائي".