ذي قار.. القبض على 3 متهمين ارتكبوا جريمة قتل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "تنفيذا لتوجيهات قائد شرطة اللواء نجاح ياسر العابدي بتشكيل فريق عمل وملاحقة الجناة، حيث تمكنت مديرية شرطة شمال وبجهود قسم شرطة أكد وفوج الطوارئ الرابع وقسم استخبارات ومكافحة الارهاب وبمعلومات استخبارية دقيقة وبوقت قياسي خلال ساعتين من القبض على 3 متهمين بقضية قتل في ".وتابعت، أنه "اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية وتوقيفهم لإكمال التحقيق أصوليا".