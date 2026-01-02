الحرارة أقل من درجة الانجماد.. هل هناك موجة قطبية جديدة في العراق؟

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون غائم الى غائم جزئي يتحول بعد الظهر الى صحو كما يتشكل الضباب في الأقسام الشمالية الشرقية من البلاد ويزول خلال النهار ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقة الوسطى وتنخفض بضع درجات في وتكون مقاربة في "، مبينة ان "طقس الاحد سيكون صحوا في عموم البلاد مع تشكيل ضباب خفيف في الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية".وتابعت ان "طقس الاثنين سيكون غائما جزئيا في عموم البلاد ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية"، موضحة ان "طقس الثلاثاء سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحوا في المنطقة الجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".