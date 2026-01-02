تحديد موعد منع استيراد الدجاج في العراق

وقال الوكيل الإداري للوزارة للوكالة الرسمية تابعته ، إن "قرار منع استيراد الدجاج الكامل والمقطعات والمصنعات، والذي سيدخل حيّز التنفيذ رسميًا في 15 كانون الثاني 2026، يأتي في إطار سياسة حكومية واضحة لدعم المنتج المحلي وحماية قطاع الدواجن في ".وأوضح، أن "هذا القرار يُعد من أفضل أدوات الدعم المتاحة حاليًا لمشاريع الدواجن"، مشيرًا إلى، أن "حماية المنتج المحلي تمثل دعامة أساسية لإعادة إنعاش هذا القطاع الحيوي".وأضاف، أن "العراق يضم آلاف مشاريع الدواجن، فضلًا عن أعداد كبيرة من العاملين الذين توقفت مصادر رزقهم نتيجة تعثر هذه المشاريع"، مبينًا، أن "القرار سيسهم في إعادة تشغيلها وتنشيط عجلة الإنتاج".وأشار إلى، أن "الطاقات الإنتاجية المحلية قادرة على تلبية حاجة السوق العراقية من الدجاج الكامل والمقطعات والمصنعات"، لافتًا إلى، "وجود مشاريع عاملة حاليًا تمتلك القدرة الإنتاجية الكافية لتغطية الطلب المحلي".