عطلة جديدة لكل العراقيين

ووفقا للقانون رقم (12) لسنة 2024 فان يوم السادس من كانون الثاني هو عيد الجيش العراقي والذي سيكون رسمية لكل العراقيين.وبحسب التقويم الميلادي فان هذا اليوم سيصادف الثلاثاء المقبل والذي سيكون عطلة رسمية لكل العراقيين.