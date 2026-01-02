شاب ينتحر في بغداد وشكوك بالحادثة

وقال المصدر لـ ، ان "شابا اقدم اليوم على الانتحار داخل منزله في منطقة النعيرية ببغداد، باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس".وأضاف ان "أسباب الانتحار لم تعرف حتى الان"، مشيرا الى ان "خبير الادلة وجه بفتح تحقيق لشكوكه بالحادثة".