المرور تنوه عن غرامة بـ50 الف دينار

جددت ، اليوم الجمعة، تذكيرها للسائقين بغرامة 50 الف دينار على إيقاف المركبات في الأماكن غير المخصصة.

ونشرت المديرية صورة ذكرت فيها ان "وقوف المركبة في أماكن غير المخصصة للوقوف هي مخالفة مرورية".

وتابعت ان "غرامة هذه المخالفة هي 50 الف دينار".

