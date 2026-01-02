العدل تطلق سراح 899 نزيلا خلال كانون الأول الماضي

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم أن 491 نزيلا أُفرج عنهم وفق بعد التأكد من شمولهم بأحكامه".وتابعت، انه"تم أُطلق سراح 408 نزلاء آخرين استناداً إلى قرارات قضائية أصولية".