الدفاع المدني تعلن انخفاض نسبة الحوادث إلى 74%

أعلنت ، اليوم الجمعة، تحديث أسطولها بالكامل، وإدخال طائرات وعجلات استجابة سريعة، وبرامج متطورة لتحسين الأداء، ما أسهم في خفض نسبة الحوادث إلى 74% خلال عام 2025.





وقال مدير العلاقات والإعلام نؤاس صباح شاكر إن "التحديث شمل إعادة تأهيل البنى التحتية، تعزيز صفوف المنتسبين بسبعة آلاف موظف جديد، وإنشاء مراكز جديدة، إضافة إلى اعتماد أنظمة ذكية لتحديد أسرع مسارات الوصول للحوادث".



وأضاف أن "خطط عام 2026 تتضمن إدخال أنظمة إلكترونية لمراقبة السلامة، وتوثيق "المباني بملفات رقمية وربط كواشف الحريق بالمراكز مباشرة لضمان الاستجابة الفورية.