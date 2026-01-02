القبض على مبتز حاول مساومة مواطنة مقابل مبلغ مالي في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "تمكّنت مفارز مركز شرطة الإعلام، وبالتنسيق مع مفارز نجدة الإعلام، من إلقاء القبض على متهم بالجرم المشهود أقدم على ابتزاز إحدى المواطنات وتهديدها مقابل مبالغ مالية".وتابعت، أنه "جاءت عملية القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص ومتابعة دقيقة للمعلومات الواردة، حيث تبيّن قيام المتهم بابتزازها وتهديدها بهدف الحصول على مبلغ ".وأكملت، أنه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتهم، وإحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".