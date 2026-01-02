الصفحة الرئيسية
ترامب يكشف عن "عادة طبية" يمارسها وينفي نومه بالاجتماعات
القبض على مبتز حاول مساومة مواطنة مقابل مبلغ مالي في بغداد
محليات
2026-01-02 | 07:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
أعلنت
قيادة شرطة الكرخ
، اليوم الجمعة، القبض بالجرم المشهود على مبتز حاول ابتزاز مواطنة مقابل مبلغ
مالي
.
وذكرت القيادة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "تمكّنت مفارز مركز شرطة الإعلام، وبالتنسيق مع مفارز نجدة الإعلام، من إلقاء القبض على متهم بالجرم المشهود أقدم على ابتزاز إحدى المواطنات وتهديدها مقابل مبالغ مالية".
وتابعت، أنه "جاءت عملية القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص ومتابعة دقيقة للمعلومات الواردة، حيث تبيّن قيام المتهم بابتزازها وتهديدها بهدف الحصول على مبلغ
مالي
".
وأكملت، أنه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتهم، وإحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".
مقالات ذات صلة
النزاهة توقع بموظفين لإقدامهما على مساومة وابتزاز مستثمر
09:00 | 2025-11-09
ابتزاز ومساومة... مستحقات معلقة لدى هيئة الضرائب
07:24 | 2025-12-12
القبض على متهمين حاولوا استهداف دار سكني برمانة يدوية في بغداد
06:27 | 2025-11-24
القبض على شبكة ابتزاز ورشاوى في دائرة التقاعد والضمان ضبطت بحوزتهم 3 مليارات
04:16 | 2025-12-09
بغداد
مبتز
قيادة شرطة الكرخ
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الكرخ
سومر
مالي
توضيح رسمي بشأن تخفيض الغرامات المرورية
محليات
29.19%
06:08 | 2026-01-01
توضيح رسمي بشأن تخفيض الغرامات المرورية
06:08 | 2026-01-01
الرافدين يصدر بيانا بشأن رواتب المتقاعدين
اقتصاد
26.48%
12:20 | 2025-12-31
الرافدين يصدر بيانا بشأن رواتب المتقاعدين
12:20 | 2025-12-31
الأنواء الجوية تحذر: أمطار غزيرة وعواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
محليات
23.94%
01:16 | 2026-01-01
الأنواء الجوية تحذر: أمطار غزيرة وعواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
01:16 | 2026-01-01
أسعار الدولار تواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
20.39%
04:06 | 2026-01-01
أسعار الدولار تواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
04:06 | 2026-01-01
اعجاز طبي عراقي جديد.. استخراج أكثر من 100 حصوة من كلية مريض
07:47 | 2026-01-02
بالصور.. المئات يحيون ذكرى استشهاد أبي مهدي المهندس وقاسم سليماني بشارع المطار
07:42 | 2026-01-02
الدفاع المدني تعلن انخفاض نسبة الحوادث إلى 74%
06:32 | 2026-01-02
العدل تطلق سراح 899 نزيلا خلال كانون الأول الماضي
04:35 | 2026-01-02
المرور تنوه عن غرامة بـ50 الف دينار
04:14 | 2026-01-02
أمطار في هذه المناطق اليوم
04:12 | 2026-01-02
