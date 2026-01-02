الصفحة الرئيسية
ترامب يكشف عن "عادة طبية" يمارسها وينفي نومه بالاجتماعات
بالصور.. المئات يحيون ذكرى استشهاد أبي مهدي المهندس وقاسم سليماني بشارع المطار
محليات
2026-01-02 | 07:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
460 شوهد
تنشر
السومرية نيوز
، صوراً لأحياء ذكرى استشهاد رئيس
هيئة الحشد الشعبي
القائد
أبو مهدي المهندس
وقائد
فيلق القدس الإيراني
قاسم سليماني
.
وأحيا المئات من المواطنين، اليوم الجمعة، ذكرى استشهاد القائدين أبي
مهدي المهندس
وقاسم سليماني، من خلال وقفة جماهيرية أُقيمت في شارع المطار بالعاصمة
بغداد
، قرب موقع الحادثة التي وقعت مطلع عام 2020.
وشهدت الفعالية حضور شخصيات وناشطين ومواطنين من مختلف الأعمار، حيث رفع المشاركون صور القائدين ولافتات تعبّر عن الوفاء لذكراهما.
ادناه الصور:
تابع قناة السومرية على منصةX
منصةX
مقالات ذات صلة
تصريح جديد من الخارجية الامريكية عن خلافة داعش بالعراق واغتيال قاسم سليماني
03:32 | 2025-12-05
رئيس مجلس القضاء بذكرى استشهاد الحكيم: كان صوتًا للحق في زمن الطغيان
03:23 | 2025-12-20
دعوى قضائية ضد حفل غنائي في البصرة.. يتزامن مع ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (ع)
00:47 | 2025-11-21
وفاة المرجع الديني الشيخ محمد مهدي الخالصي
07:04 | 2025-11-22
ذكرى استشهاد القادة
المطار
ابو مهدي
قاسم سليماني
فيلق القدس الإيراني
هيئة الحشد الشعبي
أبو مهدي المهندس
السومرية نيوز
مهدي المهندس
الحشد الشعبي
قاسم سليمان
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح رسمي بشأن تخفيض الغرامات المرورية
محليات
32.02%
06:08 | 2026-01-01
توضيح رسمي بشأن تخفيض الغرامات المرورية
06:08 | 2026-01-01
الأنواء الجوية تحذر: أمطار غزيرة وعواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
محليات
25.51%
01:16 | 2026-01-01
الأنواء الجوية تحذر: أمطار غزيرة وعواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
01:16 | 2026-01-01
أسعار الدولار تواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
23.63%
04:06 | 2026-01-01
أسعار الدولار تواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
04:06 | 2026-01-01
وائل جسار يغادر حفله في بغداد غاضبا بعد خلاف مع المنظمين (فيديو)
بالفيديو
18.83%
06:34 | 2026-01-01
وائل جسار يغادر حفله في بغداد غاضبا بعد خلاف مع المنظمين (فيديو)
06:34 | 2026-01-01
مصرع شخصين بحريق منزل في بغداد نتيجة تماس كهربائي
12:22 | 2026-01-02
حادثة التحرش الجماعي بالبصرة.. قضية هزت الرأي العام و17 متورطاً بقبضة الامن
10:17 | 2026-01-02
اعجاز طبي عراقي جديد.. استخراج أكثر من 100 حصوة من كلية مريض
07:47 | 2026-01-02
القبض على مبتز حاول مساومة مواطنة مقابل مبلغ مالي في بغداد
07:36 | 2026-01-02
الدفاع المدني تعلن انخفاض نسبة الحوادث إلى 74%
06:32 | 2026-01-02
العدل تطلق سراح 899 نزيلا خلال كانون الأول الماضي
04:35 | 2026-01-02
