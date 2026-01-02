بالصور.. المئات يحيون ذكرى استشهاد أبي مهدي المهندس وقاسم سليماني بشارع المطار

وأحيا المئات من المواطنين، اليوم الجمعة، ذكرى استشهاد القائدين أبي وقاسم سليماني، من خلال وقفة جماهيرية أُقيمت في شارع المطار بالعاصمة ، قرب موقع الحادثة التي وقعت مطلع عام 2020.وشهدت الفعالية حضور شخصيات وناشطين ومواطنين من مختلف الأعمار، حيث رفع المشاركون صور القائدين ولافتات تعبّر عن الوفاء لذكراهما.ادناه الصور: