اعجاز طبي عراقي جديد.. استخراج أكثر من 100 حصوة من كلية مريض

وذكر الفريق الطبي أن العملية أُجريت بنجاح تام دون تسجيل مضاعفات تُذكر، حيث مكّنت التقنية الحديثة من تفتيت وإزالة الحصوات بدقة عالية، مع تقليل النزف وتسريع فترة التعافي مقارنة بالعمليات الجراحية التقليدية.وأوضح الأطباء أن المريض كان يعاني من تجمع كبير ومعقد للحصوات داخل الكلية، ما تطلّب خبرة طبية عالية وتجهيزات متقدمة، مؤكدين أن حالته الصحية مستقرة حاليًا، وسيغادر المستشفى بعد استكمال المتابعة الطبية اللازمة.وتُعد هذه العملية إنجازًا طبيًا يُضاف إلى سجل النجاحات الجراحية في الأشرف، ويعكس التطور المستمر في الخدمات الصحية واعتماد لعلاج الحالات المعقدة، بما يسهم في تقليل معاناة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية.