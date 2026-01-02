حادثة التحرش الجماعي بالبصرة.. قضية هزت الرأي العام و17 متورطاً بقبضة الامن

ويُظهر المقطع، الذي انتشر بشكل واسع يوم أمس الخميس، تجمع عدد كبير من الشبان حول فتاة بمقتبل عمرها الشبابي، في محاولة للاعتداء والتحرش بها، في مشهد صادم أعاد إلى الواجهة مطالبات بتشديد الإجراءات الأمنية وحماية الفتيات في الأماكن العامة، خصوصًا خلال المناسبات والفعاليات الجماهيرية.لاقى المقطع ردود فعل غاضبة من قبل مستخدمي المنصات الرقمية، حيث طالب ناشطون ومنظمات مجتمعية بمحاسبة المتورطين وفق القانون، وتشديد الرقابة الأمنية في المواقع السياحية والترفيهية، مؤكدين أن ما جرى يُعد انتهاكًا خطيرًا للقيم الاجتماعية والقانونية.وعلى خلفية الحادثة، أعلنت السلطات الأمنية في اعتقال 17 شخصًا يُشتبه بتورطهم في واقعة التحرش.وأوضح مصدر، أنه" تمت متابعة الحادثة بشكل مباشر، وتم أصدار توجيهات عاجلة للأجهزة الأمنية بضرورة الإسراع في تحديد المتورطين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء.وأكد المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن أي تجاوز من هذا النوع لن يتم التسامح معه، مشددًا على التزام الحكومة المحلية بحماية المواطنين، ولا سيما الفتيات والأطفال في الأماكن العامة.وتسلّط هذه الحادثة الضوء على الحاجة إلى تعزيز الوعي المجتمعي، وتفعيل القوانين الرادعة بحق مرتكبي جرائم التحرش، إلى جانب تكثيف التواجد الأمني خلال المناسبات العامة، بما يضمن بيئة آمنة للجميع.وتنتظر الأوساط الشعبية والحقوقية ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية، في وقت تتواصل فيه الدعوات لاتخاذ خطوات عملية تمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.