حادثة التحرش الجماعي بالبصرة.. قضية هزت الرأي العام و17 متورطاً بقبضة الامن

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
هنادي وليان
من
02:00 PM
الى
02:15 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يكشف عن "عادة طبية" يمارسها وينفي نومه بالاجتماعات
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-551913-639029639276411511.png
حادثة التحرش الجماعي بالبصرة.. قضية هزت الرأي العام و17 متورطاً بقبضة الامن
محليات
2026-01-02 | 10:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,864 شوهد
أثارت حادثة تحرش جماعي بفتاة قاصر على كورنيش
شط العرب
في
محافظة البصرة
موجة واسعة من الغضب والاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع مصوّر يوثّق الواقعة أثناء الاحتفالات باستقبال العام الجديد.
ويُظهر المقطع، الذي انتشر بشكل واسع يوم أمس الخميس، تجمع عدد كبير من الشبان حول فتاة بمقتبل عمرها الشبابي، في محاولة للاعتداء والتحرش بها، في مشهد صادم أعاد إلى الواجهة مطالبات بتشديد الإجراءات الأمنية وحماية الفتيات في الأماكن العامة، خصوصًا خلال المناسبات والفعاليات الجماهيرية.
لاقى المقطع ردود فعل غاضبة من قبل مستخدمي المنصات الرقمية، حيث طالب ناشطون ومنظمات مجتمعية بمحاسبة المتورطين وفق القانون، وتشديد الرقابة الأمنية في المواقع السياحية والترفيهية، مؤكدين أن ما جرى يُعد انتهاكًا خطيرًا للقيم الاجتماعية والقانونية.
وعلى خلفية الحادثة، أعلنت السلطات الأمنية في
محافظة البصرة
اعتقال 17 شخصًا يُشتبه بتورطهم في واقعة التحرش.
وأوضح مصدر، أنه" تمت متابعة الحادثة بشكل مباشر، وتم أصدار توجيهات عاجلة للأجهزة الأمنية بضرورة الإسراع في تحديد المتورطين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء.
وأكد المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن أي تجاوز من هذا النوع لن يتم التسامح معه، مشددًا على التزام الحكومة المحلية بحماية المواطنين، ولا سيما الفتيات والأطفال في الأماكن العامة.
وتسلّط هذه الحادثة الضوء على الحاجة إلى تعزيز الوعي المجتمعي، وتفعيل القوانين الرادعة بحق مرتكبي جرائم التحرش، إلى جانب تكثيف التواجد الأمني خلال المناسبات العامة، بما يضمن بيئة آمنة للجميع.
وتنتظر الأوساط الشعبية والحقوقية ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية، في وقت تتواصل فيه الدعوات لاتخاذ خطوات عملية تمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
جريمة هزت الرأي العام.. إحالة أوراق المتهمة بقتل عائلتها إلى "مفتي" لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها
12:03 | 2025-10-11
المحكمة العسكرية تصدر قراراتها بحق المتورطين بحادثة معسكر التدريب في الناصرية
06:30 | 2025-12-31
مها الصغير تفجر مفاجأة: كادر البرنامج متورط بقضية سرقة اللوحات الفنية
03:42 | 2025-11-07
عمليات بغداد تكشف أسماء المتورطين بحادثة اغتيال صفاء المشهداني
07:05 | 2025-10-22
البصرة
التحرش الجماعي
ليلة رأس السنة
محافظة البصرة
شط العرب
الشبا
الجدي
عزيز
هيري
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح رسمي بشأن تخفيض الغرامات المرورية
محليات
32.02%
06:08 | 2026-01-01
توضيح رسمي بشأن تخفيض الغرامات المرورية
06:08 | 2026-01-01
الأنواء الجوية تحذر: أمطار غزيرة وعواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
محليات
25.51%
01:16 | 2026-01-01
الأنواء الجوية تحذر: أمطار غزيرة وعواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
01:16 | 2026-01-01
أسعار الدولار تواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
23.63%
04:06 | 2026-01-01
أسعار الدولار تواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
04:06 | 2026-01-01
وائل جسار يغادر حفله في بغداد غاضبا بعد خلاف مع المنظمين (فيديو)
بالفيديو
18.83%
06:34 | 2026-01-01
وائل جسار يغادر حفله في بغداد غاضبا بعد خلاف مع المنظمين (فيديو)
06:34 | 2026-01-01
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-02
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-01
Live Talk
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01
Live Talk
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
رحال
رحال يستقبل 2026 في قضاء المدائن | الموسم 6
16:00 | 2025-12-31
رحال
رحال يستقبل 2026 في قضاء المدائن | الموسم 6
16:00 | 2025-12-31
مايك السومرية
ام عبدالله الشمري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٨ | season 1
15:00 | 2025-12-31
مايك السومرية
ام عبدالله الشمري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٨ | season 1
15:00 | 2025-12-31
من الأخير
أبرز أحداث العراق والشرق الاوسط ٢٠٢٥ - من الأخير م٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-31
من الأخير
أبرز أحداث العراق والشرق الاوسط ٢٠٢٥ - من الأخير م٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-31
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-02
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-01
Live Talk
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01
Live Talk
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
رحال
رحال يستقبل 2026 في قضاء المدائن | الموسم 6
16:00 | 2025-12-31
رحال
رحال يستقبل 2026 في قضاء المدائن | الموسم 6
16:00 | 2025-12-31
مايك السومرية
ام عبدالله الشمري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٨ | season 1
15:00 | 2025-12-31
مايك السومرية
ام عبدالله الشمري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٨ | season 1
15:00 | 2025-12-31
من الأخير
أبرز أحداث العراق والشرق الاوسط ٢٠٢٥ - من الأخير م٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-31
من الأخير
أبرز أحداث العراق والشرق الاوسط ٢٠٢٥ - من الأخير م٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-31
اخترنا لك
مصرع شخصين بحريق منزل في بغداد نتيجة تماس كهربائي
12:22 | 2026-01-02
اعجاز طبي عراقي جديد.. استخراج أكثر من 100 حصوة من كلية مريض
07:47 | 2026-01-02
بالصور.. المئات يحيون ذكرى استشهاد أبي مهدي المهندس وقاسم سليماني بشارع المطار
07:42 | 2026-01-02
القبض على مبتز حاول مساومة مواطنة مقابل مبلغ مالي في بغداد
07:36 | 2026-01-02
الدفاع المدني تعلن انخفاض نسبة الحوادث إلى 74%
06:32 | 2026-01-02
العدل تطلق سراح 899 نزيلا خلال كانون الأول الماضي
04:35 | 2026-01-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.