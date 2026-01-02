مصرع شخصين بحريق منزل في بغداد نتيجة تماس كهربائي

وقال المصدر لـ ، إن الحريق نشب داخل أحد المنازل السكنية، وتشير المعلومات الأولية إلى أن سببه تماس كهربائي، ما أدى إلى وفاة شخصين كانا داخل المنزل لحظة اندلاع النيران.وأضاف أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث، وتمكنت من إخماد الحريق، فيما جرى انتشال الجثتين ونقلهما إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.