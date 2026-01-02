موجة قطبية باردة تضرب العراق.. درجات الحرارة ادنى من الصفر

وذكرت الهيئة في بيان، أن الموجة ستتسبب بانخفاض واضح في درجات الحرارة الصغرى، لتلامس الصفر المئوي أو أدنى منه في أغلب مدن الشمال والمناطق الغربية وأجزاء من الوسط، فيما تكون درجات الحرارة أعلى نسبياً في المناطق الجنوبية.وأضافت أن الأجواء ستترافق مع نشاط للرياح الشمالية إلى الشمالية الغربية الجافة، ما يزيد من الإحساس بالبرودة، لاسيما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خصوصاً في المناطق الصحراوية والمرتفعات الجبلية.وأشارت الهيئة إلى أن فرص تشكل الصقيع واردة في عدد من المناطق، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة كبار السن والأطفال، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من شدة البرودة.