الانجماد يطغى على المحافظات.. الموجة القطبية الثانية تبدأ في العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون الطقس صحواً على العموم، كما يتشكل ضباب خفيف الى متوسط صباحاً في أماكن متفرقة ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في ".وأضافت أن "يوم الإثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً غائم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في "، مشيرة إلى، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً غائم في المنطقة الشمالية والاقسام الغربية من البلاد ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، كما يتشكل ضباب خفيف صباحاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".وبينت أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، كما يتشكل ضباب خفيف صباحاً في أماكن متفرقة يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".