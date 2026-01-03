اقوى واطول موجة برد تؤثر على العراق.. الانجماد الأرضي في اغلب المحافظات

ووفقا لخرائط الطقس فأن " سيتأثر اعتبارا من يوم غد الاحد باقوى واطول موجة برد والتي تستمر حتى الخميس المقبل".وبينت ان "درجات الحرارة ستنخفض الى الصفر المئوي وتحت الصفر مع تشكل موجة صقيع قوية وتكوّن الانجماد الارضي في اغلب محافظات العراق"، مشيرة الى ان "الاحساس بالبرودة سيكون عال بسبب نشاط حركة الرياح الباردة والتأثير الأكبر في درجات الحرارة الصغرى".فيما اكد المتنبئ الجوية في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك وتابعته ، ان "صور القمر الاصطناعي المتحركة تظهر صباح السبت 3-1-2026 وجود بقايا سحب متفاوتة الكثافة في عدد من المناطق، مع تكاثرها بشكل أوضح على أقسام من جنوب البلاد"، مبينا ان "هناك فرصا واردة لهطول زخات مطر خفيفة او قطرات متفرقة في بعض مناطق جنوب البلاد، كذلك هطولات خفيفة متفرقة على أجزاء من غرب البلاد، إضافة إلى مناطق شرق ".وبين ان "الحالة الجوية المؤثرة تميل إلى الانحسار تدريجياً خلال ساعات النهار، مع استقرار واضح في الأجواء لاحقاً"، لافتا الى انه "ستكون هناك أجواء باردة نسبياً مع طقس مستقر عموماً يستمر حتى نهاية الأسبوع، دون توقع حالة جوية مهمة، مع موجات ضباب كثيفة متوقعة صباحا في مناطق متفرقة شمال وغرب البلاد".