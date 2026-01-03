Alsumaria Tv
خلال خمسة أيام.. اكثر من 88 الف سائح زاروا أربيل

محليات

2026-01-03 | 06:41
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خلال خمسة أيام.. اكثر من 88 الف سائح زاروا أربيل
205 شوهد

السومرية نيوز – محلي
أعلنت محافظة أربيل، اليوم السبت، عن استقبال اكثر من 88 الف سائح زاروا المحافظة خلال خميسة أيام.

وقالت المحافظة في بيان نشرته الوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، أنه "وفقًا للبرامج والاستعدادات والخطط الموضوعة لاستقبال العام الجديد في محافظة أربيل، خلال الفترة من 25 كانون الأول 2025 إلى 1 كانون الثاني 2026، تم اتخاذ جميع التدابير والتحضيرات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المدينة وحماية ممتلكات المواطنين."
أولًا: المديرية العامة للسياحة في أربيل
شكلت المديرية العامة للسياحة في محافظة أربيل عدة لجان خاصة لمتابعة المراكز والمناطق السياحية وتقديم الخدمات للسياح، إضافةً إلى تشكيل لجان خاصة لاستقبال السياح عند نقاط التفتيش في المحافظة، وقد زار المحافظة عبر هذه النقاط 88 ألفًا و341 سائحًا.
ثانياً: مديرية مرور أربيل
نُفذت خطة مديرية مرور أربيل بسلاسة، حيث بلغ عدد الضباط العاملين 113 ضابطاً و937 موظفاً، وفيما يتعلق بحوادث المرور، فقد سُجل 17 حادثاً مرورياً نتيجة عدم الالتزام بالقوانين والسرعة الزائدة، وأسفرت جميعها عن إصابات.
ثالثاً: مديرية أمن أربيل
وفقًا للخطط والاستعدادات التي وضعتها مديرية أمن أربيل، تم تنفيذها بسلاسة، وكانت جميع القوات الأمنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ.
رابعاً: مديرية شرطة أربيل
تم تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بحماية أرواح وممتلكات المواطنين بسلاسة، مع جاهزية جميع القوات التابعة لمديرية شرطة أربيل، وقد تم رصد 86 حالة وجريمة مختلفة، وكُشف عن 85 حالة وجريمة منها.
خامساً: مديرية الدفاع المدني في أربيل
كانت جميع قواعد مديرية الدفاع المدني في أربيل على أهبة الاستعداد، وخلال هذه الفترة لم يُسجَّل سوى حريق واحد تمت السيطرة عليه من قبل فرق الدفاع المدني، دون تسجيل أي إصابات بشرية، باستثناء أضرار مادية.
سادساً: المديرية العامة للصحة
كانت جميع الفرق الصحية والمستشفيات على أهبة الاستعداد، حيث استقبلت المستشفيات العامة في محافظة أربيل 5486 مريضاً، وأُجريت 502 عملية جراحية كبرى وصغرى، كما راجع 1427 مواطناً مراكز غسيل الكلى، و1423 مريضاً مستشفيات الولادة،
وسُجلت 101 ولادة طبيعية للذكور و124 ولادة طبيعية للإناث، إضافة إلى 26 ولادة قيصرية للذكور و32 ولادة قيصرية للإناث.
سابعًا: بلدية أربيل
خلال العام الماضي، جُمِع وعولج 730 ألف طن من النفايات، وزُرع أكثر من 128 ألف شجرة و106 آلاف زهرة في شوارع المدينة وجزرها الوسطية، كما خُصصت 29 ألف قطعة أرض للموظفين، وجرت أعمال ترميم وتعبيد لعدد كبير من الشوارع والأحياء العامة، وفي ليلة رأس السنة الميلادية فقط، جمعت مديرية حماية البيئة في أربيل 30 طناً من النفايات.
ثامناً: المديرية العامة للطرق والإعمار والإسكان في أربيل
نظراً لموجة الثلوج والأمطار التي اجتاحت إقليم كردستان عموماً ومحافظة أربيل خصوصاً، جرى نشر جميع الفرق المجهزة بـ 72 آلية مختلفة لإزالة الثلوج والطين وتنظيف الانهيارات الجبلية.
كما استُخدم 180 طناً من الملح على امتداد 1100 كيلومتر لإذابة الثلوج وفتح الطرق الرئيسية خارج المدينة وفي القرى والمناطق النائية، إضافةً إلى إنقاذ المواطنين العالقين أو الذين واجهوا صعوبات بسبب الأحوال الجوية.
تاسعاً: الاحتفالات والفعاليات الليلية
احتفالًا برأس السنة الميلادية، نُظّمت فعاليات عائلية واحتفالات خاصة في عدد من مواقع أربيل، منها محيط حديقة شاندار وحديقة البيشمركة ومواقع أخرى، لا سيما في وسط المدينة، وشهدت هذه الفعاليات حضوراً كبيراً من المواطنين والسياح، وسارت جميع الخطط والبرامج بنجاح دون تسجيل أي حوادث.
عاشراً: الأحوال الجوية
في العام الماضي، بلغ معدل هطول الأمطار في محافظة أربيل 43 ملم، في حين بلغ معدل الهطول هذا العام حتى الآن 230.6 ملم، أي بفارق 187.6 ملم مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ارتفاع كبير، ويعود ذلك إلى التدابير والحلول المتخذة خلال السنوات الماضية، التي أسهمت في حماية المدينة من الفيضانات.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

