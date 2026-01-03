رصد 1200 معلومة غير صحيحة استهدفت العراقيين خلال 2025

وقال المركز في بيان ورد لـ ، انه "وثّق ما لا يقل عن 1200 معلومة غير صحيحة جرى تداولها واستهداف الجمهور العراقي بها خلال الفترة من كانون الثاني إلى 31 كانون الأول 2025، وذلك ضمن عملية رصد مستمرة للمحتوى المتداول في الرقمي".وأوضح المركز أن "عملية الرصد شملت الفترة من الأول من كانون الثاني 2025 إلى الحادي والثلاثين من كانون الأول 2025، واعتمدت على متابعة منهجية للمحتوى المتاح علنًا، بما في ذلك ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المراسلة المفتوحة، وبعض المنصات الإعلامية الرقمية".وبيّن أسبر أن "المعلومات غير الصحيحة التي جرى توثيقها تنوعت بين محتوى مضلل يتضمن معلومات غير دقيقة، ومواد أُخرجت من سياقها الزمني أو المكاني، إضافة إلى صور ومقاطع فيديو قديمة أُعيد تداولها على أنها حديثة، فضلاً عن عناوين مضللة لا تعكس مضمون المحتوى الفعلي"، مشيرا إلى أن "هذا المحتوى توزّع على ملفات متعددة، من بينها الشأن السياسي، والملفات الأمنية، والقضايا الخدمية، والموضوعات الصحية والاقتصادية، وجرى تداوله بصيغ مختلفة شملت النصوص، والصور، ومقاطع الفيديو".وأكد أسبر أن "عملية التصنيف والتوثيق جرت وفق معايير التحقق المعتمدة لدى المركز، والتي تستند إلى التحقق من مصدر المعلومة، ومراجعة السياق، وتحديد تاريخ النشر، ومقارنة المحتوى مع مصادر أولية موثوقة ووقائع قابلة للفحص، دون تبنّي مواقف أو إصدار أحكام"، لافتا إلى أن "هذه الإحصائية تمثل الحد الأدنى للمحتوى غير الصحيح الذي جرى رصده خلال عام 2025".وأوضح أن "عملية الرصد تعتمد على المحتوى المتاح علناً فقط، ولا تشمل المواد المتداولة ضمن مجموعات مغلقة أو خاصة، أو المحتوى الذي يتعذر الوصول إلى مصدره الأصلي"، موضحا انه "سيواصل نشر نتائج التحقق تباعاً ضمن عمله الرصدي، في إطار جهوده المستمرة لمتابعة المعلومات المتداولة وتوثيقها وفق منهجية مهنية واضحة".