بيان رسمي.. اطلاق الرواتب المتوقفة لهذه الفئة من العراقيين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انها "تبدي اعلام جميع الجرحى والمصابين الذين توقفت رواتبهم في هذا الشهر الاول من عام 2026، نتيجة اجراءات تحديث البيانات واثبات الحياة انه تم اتخاذ اللازم بشان اطلاق رواتبهم التقاعدية خلال 48 ساعة القادمة لحين استكمال اجراءات التدقيق والتحديث إلكترونياً دون الحاجة الى مراجعة اقسام ومديريات الوطنية".