النزاهة: نظام كشف الذمة الماليــة أداة أساسية للحد من الكسب غير المشروع

وقالت الهيئة في بيان، انها "عقدت ورشتي عملٍ في مُحافظتي والأنبار، تناولت خلالها توضيح مفهوم الكسب غير المشروع والأطر القانونيَّة الخاصَّة به، فضلاً عن استعراض الإجراءات التحقيقيَّة والوقائيَّة المُتَّخذة بشأنه".وأوضحت الهيئة، "أحكام جريمة الكسب غير المشروع وفقاً للتشريعات النافذة، مبينةً صوره وأشكاله وآثاره السلبية على المال العام والوظيفة العامة، مُسلطةً الضوء على مسؤوليَّة المُكلّفين في الإفصاح عن ذمَّـته الماليَّـة، والالتزام بالقوانين التي تمنع استغلال المنصب الوظيفيّ؛ لتحقيق منافع شخصيَّة غير مشروعةٍ".وبيَّنت أنَّها "تعتمد مجموعةً من الآليَّات الاستباقيَّـة وفق المعايير الدوليَّة التي تهدف إلى الحدّ من وقوع هذه المُخالفات قبل تفاقمها، أبرزها نظام كشف الذمَّة الماليَّة ومُتابعة تحديثه بشكلٍ دوريٍّ، وتحليل البيانات الماليَّة للمُوظَّفين المشمولين بالقانون للكشف عن أيِّ تضخُّمٍ غير مُسوَّغٍ للأموال أو المُمتلكات، كما تشمل هذه الإجراءات تعزيز التنسيق مع الجهات الرقابيَّـة والماليَّة ذات العلاقة، وتطوير أدوات الرصد والتدقيق، فضلاً عن نشر الوعي القانونيّ بين المُوظَّفين حول مخاطر الكسب غير المشروع، والعقوبات المُترتّبة عليهنَّ وتشجيع الإبلاغ عن حالات الاشتباه".