إحباط عملية تهريب مواد غذائية إلى ديالى

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "حسب توجيهات المراجع ومدير الاستخبارات العسكرية والتي أكدت على ملاحقة شبكات التهريب والفساد والتي تستهدف ثروات البلد والأضرار بالاقتصاد الوطني، وبعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة وبمتابعة ميدانية من مدير والأمن في فرقة المشاة الأولى تمكنت المفارز الاستخبارية في لواء المشاة 53 من احباط عملية تهريب مواد غذائية إلى ".وتابعت، انه "تم القبض على العجلة وسائقها، وتم تسليمهم مع المواد إلى جهات الاختصاص أصولياً".