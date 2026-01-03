استدراج مبتز والقبض عليه في بغداد

ذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "تمكّنت مفارز نجدة ، وبعد ورود بطاقة استجابة ال (911) طالبة النجدة عن تعرضها لحالة ابتزاز، من نصب كمين محكم وبالتعاون مع مركز شرطة المصطفى، حيث جرى استدراج المتهم وبالدلالة من المشتكية".وتابعت، أنه "تم التعرف على المتهم وإلقاء القبض عليه وتسليمه أصوليًا إلى المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".