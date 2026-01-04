وبين مدير سدود محمد أن ارتفاع منسوب المياه في السدود يخفي معالم الجفاف التي كانت ظاهرة في وقت سابق إضافة إلى زيادة منسوب في ليصل إلى 190 سنتمتراً خلال الأيام القليلة الماضية لتسهم موجات الثلوج والأمطار بتحسين المخزون المائي الذي ينذر بموسم زراعي جيد هذا العام.وبدوره نوه محافظ دهوك على تتر بأن زيادة الأمطار والثلوج تسهم في تغذية المصادر الجوفية وترفع الخزين الاستراتيجي الذي نحتاجه في مواسم الجفاف فإدارة المحافظة حريصة على صيانة ومراقبة السدود وتحديث أنظمة التصريف لتقليل الهدر.وفي نفس الإطار أشار مدير بلدية كارزان هادي إلى امتلاء سد سماقولي الذي يعد السد الأكبر في أربيل حيث وصل لمرحلة الفيضان نتيجة ذوبان الثلوج التي تغطي سفوح الجبال المحيطة به، مؤكداً أهمية هذا الخزين في إنعاش آلاف الدونمات المزروعة بالخضراوات والفواكه المحيطة به من جميع جوانبه كما تشير الاحصائيات المناخية إلى طفرة في هطول الأمطار هذا العام لتسجل 330 مليمتراً.