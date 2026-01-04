بغداد في الصدارة.. إعلان التصنيف العراقي للجامعات

وتتضمن هذه النسخة التي أنجزها جهاز الإشراف والتقويم العلمي تقييم (103) مؤسسة حكومية وأهلية استنادا إلى تسعة محاور رئيسة لقياس الأداء، هي: معايير الاعتماد المؤسسي (15%) والتصنيفات العالمية (10%) وفاعلية البحث العلمي (35%) والتنمية المستدامة والمؤشرات (10%) وتقييم الواقع العلمي والأكاديمي وقواعد الامتثال (5%) والجوائز (5%) والتنوع الدولي (10%) والصحة والسلامة المهنية والمحافظة على البيئة (5%) والأنشطة (5%).وأظهرت نتائج التصنيف () حصول على المرتبة الأولى تليها ثم على مستوى الجامعات الحكومية، فيما حققت جامعة المستقبل المرتبة الأولى على مستوى الجامعات الأهلية وجاءت جامعة وارث في المرتبة الثانية ثم في المرتبة الثالثة.