سفارة لبنان في بغداد تحذر من عمليات "نصب" تكلفتها 30 ألف يورو (وثيقة)

وذكرت السفارة في بيان، أنه "بإيعاز من في ، تأمل في من أبناء الجالية الكرام ضرورة توخي الحذر وعدم الوقوع في فخ العصابات التي تقوم بالنصب والاحتيال".وأوضح البيان أن هذه العصابات تنشط "عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الحصول على الجنسيات من بعض الدول، مثل (سلوفينيا، هنغاريا، ورومانيا) لقاء مبالغ مالية تصل إلى 30,000 يورو".