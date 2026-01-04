التربية تعلن تمديد تسديد أجور "الامتحانات التمهيدية" لطلبة الخارجي

– محليات



أعلنت ، اليوم الأحد، عن تمديد فترة تسديد الأجور الخاصة بالامتحانات التمهيدية (التقديم الخارجي) للعام الدراسي 2025–2026.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "فترة التسديد تم تمديدها لغاية يوم الخميس الموافق 8 كانون الثاني 2026".



وأوضح البيان أن هذا القرار يشمل "الطلبة الذين أكملوا ملفات التقديم ولم يتمكنوا من تسديد الأجور بسبب توقف عملية الدفع المالي تزامناً مع انتهاء السنة المالية".