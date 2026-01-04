موجة امطار تضرب البلاد.. اليكم الموعد والمناطق

وقال في منشور على صفحته الرسمية وتابعته ، ان "هناك استقرار تام بالاجواء مع برودة ملحوظة هذا الاسبوع طبقا لخرائط الطقس".وأضاف انه "خلال نهاية الاسبوع ستتأثر البلاد بحالة جوية ممطرة"، مشيرا الى ان "الخارطة تمثل تراكم كمية الامطار المتوقعة للفترة من 8 إلى 10 كانون الثاني 2026 (بوحدة السنتيمتر)".واكد ان "التراكمات تتراوح تقريباً بين 0.5 إلى 1.5 سم، وتكون أعلى نسبياً على المناطق الجبلية، مع احتمالية الثلوج على المناطق الجبلية"، موضحا انه "في ستكون التراكمات بحدود 0.2 إلى 0.7 سم".وبين ان "أغلب المناطق الجنوبية ستشهد هطولا ضعيفا أو شبه معدوم، وغالباً لا يتجاوز 0.1 إلى 0.3 سم".