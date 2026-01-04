الصفحة الرئيسية
نائب رئيس البرلمان لـ السومرية: الدورة الحالية أصعب.. علينا الحذر والعمل بهدوء
موجة امطار تضرب البلاد.. اليكم الموعد والمناطق
محليات
2026-01-04 | 09:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
11,998 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
نشر المتنبئ الجوي
صادق عطية
، اليوم الاحد، توقعات الطقس للأسبوع الحالي.
وقال
عطية
في منشور على صفحته الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، ان "هناك استقرار تام بالاجواء مع برودة ملحوظة هذا الاسبوع طبقا لخرائط الطقس".
وأضاف انه "خلال نهاية الاسبوع ستتأثر البلاد بحالة جوية ممطرة"، مشيرا الى ان "الخارطة تمثل تراكم كمية الامطار المتوقعة للفترة من 8 إلى 10 كانون الثاني 2026 (بوحدة السنتيمتر)".
واكد ان "التراكمات تتراوح تقريباً بين 0.5 إلى 1.5 سم، وتكون أعلى نسبياً على المناطق الجبلية، مع احتمالية الثلوج على المناطق الجبلية"، موضحا انه "في
وسط العراق
ستكون التراكمات بحدود 0.2 إلى 0.7 سم".
وبين ان "أغلب المناطق الجنوبية ستشهد هطولا ضعيفا أو شبه معدوم، وغالباً لا يتجاوز 0.1 إلى 0.3 سم".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
امطار غزيرة تضرب منطقة محددة خلال ساعات.. وموعد أول موجة مطرية شاملة للعراق
00:38 | 2025-10-22
كتلة هواء أوروبية تضرب العراق وموجة مطرية لـ48 ساعة
01:12 | 2025-10-20
خلال 45 يوما.. تطرّف مطري كبير يضرب البلاد
03:19 | 2025-12-20
الأنواء الجوية تحدد موعد انتهاء موجة الأمطار
06:32 | 2025-11-15
موجة امطار تضرب البلاد.. اليكم الموعد والمناطق
محليات
28.66%
09:43 | 2026-01-04
موجة امطار تضرب البلاد.. اليكم الموعد والمناطق
09:43 | 2026-01-04
اقوى واطول موجة برد تؤثر على العراق.. الانجماد الأرضي في اغلب المحافظات
محليات
26.7%
02:38 | 2026-01-03
اقوى واطول موجة برد تؤثر على العراق.. الانجماد الأرضي في اغلب المحافظات
02:38 | 2026-01-03
العراق.. بورصات الدولار تغلق على ارتفاع
اقتصاد
22.94%
08:51 | 2026-01-03
العراق.. بورصات الدولار تغلق على ارتفاع
08:51 | 2026-01-03
ارتفاع إضافي بسعر الدولار في البورصات
اقتصاد
21.69%
02:36 | 2026-01-04
ارتفاع إضافي بسعر الدولار في البورصات
02:36 | 2026-01-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-04
Live Talk
ناشطة تعمل في ازالة الألغام - Live Talk - الحلقة ١٩٥ | 2025
10:30 | 2026-01-04
Live Talk
ناشطة تعمل في ازالة الألغام - Live Talk - الحلقة ١٩٥ | 2025
10:30 | 2026-01-04
ناس وناس
باب طويريج كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-04
ناس وناس
باب طويريج كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-04
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-03
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-04
Live Talk
ناشطة تعمل في ازالة الألغام - Live Talk - الحلقة ١٩٥ | 2025
10:30 | 2026-01-04
Live Talk
ناشطة تعمل في ازالة الألغام - Live Talk - الحلقة ١٩٥ | 2025
10:30 | 2026-01-04
ناس وناس
باب طويريج كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-04
ناس وناس
باب طويريج كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-04
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-03
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
بالصور.. انقاذ ثلاثة اشخاص من تحت ركام سقف ورشة لتصليح السيارات في الكاظمية
13:20 | 2026-01-04
16 هزة تضرب العراق
13:15 | 2026-01-04
الدفاع المدني: الزخم المروري في بغداد لا زال يعيق وصول فرقنا الى مواقع الحوادث
11:54 | 2026-01-04
رسوم على الادوية والمستلزمات الطبية وارتفاع الأسعار.. ما حقيقة ذلك؟
10:48 | 2026-01-04
بالفيديو.. انهيار جسر رئيسي في العراق
09:27 | 2026-01-04
التربية تعلن تمديد تسديد أجور "الامتحانات التمهيدية" لطلبة الخارجي
06:56 | 2026-01-04
