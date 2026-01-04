الدفاع المدني: الزخم المروري في بغداد لا زال يعيق وصول فرقنا الى مواقع الحوادث

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، نؤاس صباح شاكر في تصريح نشرته وتابعته ، إن " سجل خلال عام 2022 نحو 32 ألف حادث حريق (باستثناء إقليم كردستان)، إلا أن عام 2025 شهد تراجعاً كبيراً ومؤشراً إيجابياً، حيث لم تتجاوز الحوادث 5 آلاف حادث فقط".وأضاف شاكر، أن "هذا الانخفاض جاء نتيجة إجراءات صارمة ودعم استثنائي وحقيقي من قبل ، والذي أسهم في تعاظم قدرات المديرية"، مشيراً إلى "تزويد الدفاع المدني بأسطول حديث من العجلات التخصصية، وإدخال عجلات الاستجابة السريعة والطائرات لأول مرة ضمن مهام المديرية".ولفت إلى أن "الزخم المروري في ، ولاسيما في قلب العاصمة، لا يزال يشكل عقبة حقيقية تحول دون سرعة وصول الفرق إلى مواقع الحوادث"، داعياً إلى تعاون أكبر لضمان انسيابية حركة آليات الطوارئ.وتابع، أن "لجان الدفاع المدني كثفت حملاتها بناءً على ملفات الكشف السابقة، مما أدى خلال عام 2025 إلى غلق أكثر من 10 آلاف موقع ومشروع مخالف في بغداد والمحافظات، شملت فنادق ومشاريع تجارية كبرى، لاسيما في المناطق الحيوية مثل وغيرها".