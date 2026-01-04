16 هزة تضرب العراق

ونشر قسم الرصد تقريرا تلقته ، ان "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر بلغت (38) هزة أرضية منها (16) هزة أرضية داخل و(22) هزة أرضية خارج العراق وبالقرب من حدوده، منها (11) هزة داخل (كرمنشاه- كوردستان –اذربيجان – ايلام). بينما تم تسجيل (10) هزة أرضية داخل (فان- سيرنك – بتلس) وبالقرب من حدودها مع العراق و(1) هزة أرضية في سوريا – "، مبينا ان "مقدار (قوة) الأحداث الزلزالية تراوحت بين (1.1–4.5) درجة في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (9-39) كم".وأضاف ان "النشاط الزلزالي تركز بشكل واضح في داخل العراق وتحديدا في (خانقين ، ، كفري) حيث وصل فيها عدد الهزات الارضية الى (4) هزات، وتم تسجيل (4) هزات ارضية في (تلعفر ، مدينة موصل ، تلكيف)، بينما بلغ عدد الهزات في (مركز المدينة، وغيرها) الى (3) هزات أرضية، وسجلت (3) هزات أرضية محافظة (ميرغاسور- سوران). وسجلت (2) هزة في "، لافتا الى انه "تم ملاحظة المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق تخلو من أي نشاط زلزالي وهذا ما يوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي باتجاه مناطق التصادم وتحديدا باتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق".وأكدت انه "لم يتم اصدار اية تقرير بالهزات الآنية لهذا الشهر، ولم يتم تسجيل أية خسائر بشرية او مادية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي لهذا الشهر".