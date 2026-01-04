بالصور.. انقاذ ثلاثة اشخاص من تحت ركام سقف ورشة لتصليح السيارات في الكاظمية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "فرقها نجحت في إنقاذ ثلاثة أشخاص كانوا محتجزين تحت ركام سقف ورشة قديمة متهالكة لتصليح مضخات وقود السيارات (الفيت بم) في الحي الصناعي ببغداد".وأضافت ان "الفرق استنفرت ورفعت الركام، وقامت بإسعاف المصابين قبل نقلهم إلى المستشفى القريب"، موضحة انه "تم استدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب انهيار سقف الورشة، وذلك حسب السياقات القانونية المتبعة".وأكدت ان "فرق الدفاع المدني انهت أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية".