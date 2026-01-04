الدفاع تعلن المصادقة على جدول ترقية الضباط والمراتب

أعلنت ، مساء الأحد، عن المصادقة على جدول ترقية الضباط والمراتب لشهر كانون الثاني 2026.

وقال معاون رئيس أركان الجيش للإدارة، الفريق الركن محي طخاخ، في بيان، "حصلت موافقة القائد العام للقوات المسلحة، المهندس ، على جدول ترقية الضباط لشهر كانون الثاني 2026".

وأضاف أن "رئيس أركان الجيش صادق على إصدار جدول الترقية الخاص بالمراتب لشهر كانون الثاني 2026، في إطار دعم حقوق منتسبي القوات المسلحة وتقدير جهودهم وتضحياتهم".