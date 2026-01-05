بعد التوقف المفاجئ.. إليك موعد عودة الغاز الإيراني إلى العراق

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن لاحترام إرادة الشعب الفنزويلي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعد التوقف المفاجئ.. إليك موعد عودة الغاز الإيراني إلى العراق

محليات

2026-01-05 | 04:02
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعد التوقف المفاجئ.. إليك موعد عودة الغاز الإيراني إلى العراق
580 شوهد

السومرية نيوز – اقتصاد

ما زالت إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق متوقفة للأسبوع الثاني على التوالي، دون إعلان طهران أيَّ مبررات لهذا القرار، سوى ما صدر عن وزارة الكهرباء العراقية في بيان رسمي بأن التوقف "لأمر طارئ يخصّ إيران".

وفي هذا السياق، أكدت مصادر أنه أصبح من المتوقع استئناف ضخ الغاز إلى العراق هذا الأسبوع تدريجيًا، بحسب ما نقلت منصة الطاقة المتخصصة (الصادرة من واشنطن).

وأفادت المصادر أن استئناف ضخ الغاز الإيراني سيبدأ بـ5 ملايين متر مكعب يوميًا، ويرتفع إلى 15 مليونًا، ثم خلال 10 أيام قد تصل الإمدادات إلى 20 مليونًا.

وينص اتفاق بغداد مع طهران على أن معدل الإمدادات في فصل الشتاء يتراوح بين 25 و35 مليون متر مكعب يوميًا، في حين تصل في فصل الصيف إلى 55 مليونًا.

ولكن -وفقًا للبيانات-، فإن العراق لم يحصل على المعدل المتفَق عليه خلال فصل الشتاء خلال الـ3 سنوات الماضية.

توقُّف إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق
في 23 ديسمبر/كانون الأول 2025 توقفت إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق بالكامل، لظروف طارئة، دون تحديد سقف زمني واضح لعودة الضخ، حسب بيان نشرته حينها وزارة الكهرباء العراقية.

وأدى قطع الإمدادات إلى خسارة قطاع الكهرباء في العراق ما بين 4 آلاف و4500 ميغاواط من الكهرباء المنتجة، نتيجة توقُّف بعض الوحدات التوليدية، وتحديد أحمال وحدات أخرى في عدد من محطات الإنتاج.
 
ووفق المعلومات، فإن محطات الكهرباء العراقية التي تعتمد على النفط الثقيل، تعمل بأقصى طاقتها منذ قطع الإمدادات الإيرانية، عبر تنسيق كامل مع وزارة النفط، لتوفير الكميات المطلوبة.

وفي وقتٍ سابق، كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، ردّ طهران بشأن أسباب توقُّف الإمدادات وموعد عودتها؛ قائلًا، إن الردّ جاء مقتضبًا: "سنعلمكم لاحقًا".

وأوضح موسى -في تصريحات تلفزيونية- أن الوزارة تلقّت برقية رسمية من شركة الغاز الإيرانية تفيد بوجود "ظروف طارئة" تستدعي توقُّف ضخ الغاز، دون تحديد طبيعة هذه الظروف أو مدّتها.

وأضاف أنه عند التواصل المباشر من قبل وزارة الكهرباء للاستفسار عن موعد انتهاء هذه "الظروف الطارئة"، جاء الردّ ذاته: "سنعلمكم لاحقًا".

ووصف موسى الردّ الإيراني بأنه غير واضح ومفتوح على كل الاحتمالات؛ فقد تكون الظروف الطارئة التي يتحدثون عنها ناتجة عن الطقس البارد، أو أعمال صيانة في الخطوط، أو تأخّر في سداد المستحقات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أنّ تراجُع ساعات تجهيز الكهرباء لم يكن نتيجة أعطال فنية أو انفصال خطوط نقل أو توقّف محطات التوليد، بل سببه المباشر "قطع إمدادات الغاز الإيراني".

الكهرباء في العراق
بحسب إحصاءات منصة الطاقة المتخصصة، يعتمد قطاع الكهرباء في العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات رئيسة في المنطقة الوسطى والجنوبية، ولا سيما محطات الدورة المركبة.

وفي وقت تؤكد فيه بغداد توقّف الإمدادات بالكامل، كشفت مصادر مطّلعة أن طهران استثنت تركيا من إجراء القطع، إذ تواصل أنقرة استلام الغاز ضمن تنسيق فنّي وزمني دقيق، وهو ما يسلّط الضوء على تفاوت إدارة طهران لعقودها الإقليمية.

وتشير منصة الطاقة إلى أن واردات تركيا من الغاز الإيراني تقترب من 7 مليارات متر مكعب منذ بداية العام حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول، ضمن عقد طويل الأمد أكثر مرونة واستقرارًا.

ويُرجع الخبراء هذا الأمر إلى اختلاف البنية الفنية؛ فالعراق يتغذى من "الأنبوب السادس" المرتبط بمناطق غرب إيران الأكثر استهلاكًا في الشتاء، في حين تعتمد تركيا على "الأنبوب التاسع" الأكثر مرونة.

وزاد من تعقيد الأزمة توقُّف الاتفاق مع تركمانستان، الذي كان يعتمد على آلية مقايضة ومرور الغاز عبر الأراضي الإيرانية، ما جعل العراق دون بديل جاهز لتعويض النقص المفاجئ.

وفي المقابل، تؤكد وزارة الكهرباء في العراق أن المنصات العائمة لاستيراد الغاز المسال لن تدخل الخدمة الكاملة قبل يونيو/حزيران المقبل، ما يعني استمرار الاعتماد على الغاز الإيراني خلال الأشهر المقبلة.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-05
Play
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-05
من الأخير
Play
من الأخير
الكرد في امتحان الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-04
Play
الكرد في امتحان الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-04
Play
العراق في دقيقة 4-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-04
Play
نشرة ٤ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-04
Live Talk
Play
Live Talk
ناشطة تعمل في ازالة الألغام - Live Talk - الحلقة ١٩٥ | 2025
10:30 | 2026-01-04
Play
ناشطة تعمل في ازالة الألغام - Live Talk - الحلقة ١٩٥ | 2025
10:30 | 2026-01-04
عشرين
Play
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Play
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Biotic
Play
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Play
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
Play
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
Play
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Play
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-05
Play
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-05
من الأخير
Play
من الأخير
الكرد في امتحان الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-04
Play
الكرد في امتحان الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-04
Play
العراق في دقيقة 4-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-04
Play
نشرة ٤ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-04
Live Talk
Play
Live Talk
ناشطة تعمل في ازالة الألغام - Live Talk - الحلقة ١٩٥ | 2025
10:30 | 2026-01-04
Play
ناشطة تعمل في ازالة الألغام - Live Talk - الحلقة ١٩٥ | 2025
10:30 | 2026-01-04
عشرين
Play
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Play
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Biotic
Play
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Play
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
Play
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
Play
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Play
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01

اخترنا لك
رئيس مجلس القضاء يهنئ بمناسبة عيد الجيش العراقي
06:51 | 2026-01-05
تكليف عبد الأمير الشمري بإدارة وزارة الهجرة والمهجرين
06:47 | 2026-01-05
إذهيب يحذر من تداعيات رفع الضرائب وتأخير صرف الرواتب
05:05 | 2026-01-05
بعد انحسار الثلوج.. إعادة افتتاح منفذ "زێت" الدولي بين إقليم كردستان وتركيا
04:18 | 2026-01-05
كربلاء تطلق مشروع "الترام" بـ3 محاور و27 محطة لإنهاء أزمة النقل
04:11 | 2026-01-05
الدفاع تعلن المصادقة على جدول ترقية الضباط والمراتب
15:19 | 2026-01-04

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.