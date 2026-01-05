الصفحة الرئيسية
المزيد
كربلاء تطلق مشروع "الترام" بـ3 محاور و27 محطة لإنهاء أزمة النقل
محليات
2026-01-05 | 04:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
437 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أفصحت الحكومة المحلية في
محافظة كربلاء المقدسة
عن بدء العمل في مشروع ترام
كربلاء
بالتعاون مع الشركة الصينية المنفذة في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة النقل داخل المدينة وتخفيف الاختناقات المرورية الناتجة عن التوسع العمراني واستقبال ملايين الزائرين سنوياً.
وقال محافظ
كربلاء
المقدسة
المهندس
نصيف جاسم الخطابي
، إن الاجتماع مع ممثلي الشركة الصينية بحضور الجهات الفنية المختصة في المحافظة كان اجتماعاً تفصيلياً لمناقشة آليات التنفيذ ومراحله الزمنية مؤكداً أن خطة العمل ستُنفذ على مدار 24 ساعة يومياً لضمان إنجاز المشروع بأقل مدة ممكنة وبأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.
وأوضح الخطابي أن مشروع ترام كربلاء يعد من المشاريع الاستراتيجية التي تقدم حلاً عملياً لإدارة النقل في المدينة نظراً لزيادة عدد الزوار الوافدين إلى المحافظة بشكل مستمر إضافة إلى التوسع العمراني والخدمي الذي تشهده المدينة ما يجعل الحاجة إلى منظومة نقل حديثة ومتطورة أمراً ملحاً.
وأشار محافظ كربلاء إلى أن
المرحلة الأولى
من المشروع ستتضمن تنفيذ ثلاثة محاور رئيسة يشمل المحور الأول
طريق بغداد
كربلاء بطول ستة كيلومترات ويضم ثماني محطات للركاب لتسهيل التنقل بين
مركز المدينة
والمناطق المحيطة، ويشمل
المحور الثاني
طريق
بابل
كربلاء بطول
ثمانية
كيلومترات ويضم تسع محطات للركاب لخدمة القادمين من المحافظات المجاورة، أما
المحور الثالث
فيمتد من كربلاء إلى
النجف
الأشرف بطول تسعة كيلومترات ويضم عشر محطات للركاب ويشكل جزءاً من الربط المستقبلي بين كربلاء والنجف الأشرف.
وأكد الخطابي أن
تصميم المشروع أخذ في الاعتبار التكامل المستقبلي مع مشروع القطار المعلّق الذي سيربط بين كربلاء والنجف الأشرف ومطار كربلاء
الدولي لضمان توفير شبكة نقل متكاملة تغطي المسافات الطويلة والقريبة وتخفف الضغط على الطرق الرئيسة.
وأشار المحافظ إلى أن
مشروع ترام كربلاء سيوفر نحو 1500 فرصة عمل
متنوعة تشمل الملاكات الهندسية والفنية والإدارية والأمنية ما يعكس حرص الحكومة المحلية على تعزيز البعد الاقتصادي والاجتماعي للمشروع ليس فقط كوسيلة نقل بل كحافز لتوفير فرص عمل للشباب ودعم التنمية المحلية.
وأضاف أن المشروع لا يقتصر على تحسين حركة النقل فقط بل يمتد ليكون حلاً متكاملاً لمشكلات النقل الحضري في المدينة ويسهم في خفض الازدحامات المرورية وتحسين انسيابية الحركة خاصة خلال مواسم الزيارات الدينية التي تشهدها المحافظة والتي تصل إلى ملايين الزوار سنوياً.
وأوضح أن المشروع سيعتمد على تكنولوجيا عالمية حديثة في تشغيل الترام بما يضمن السلامة والأمان للركاب وتحقيق الكفاءة التشغيلية مع الالتزام بالمعايير البيئية وتقليل الانبعاثات الضارة بما يتماشى مع توجهات المحافظة نحو تطوير منظومة نقل نظيفة.
وأشار المحافظ إلى أن المشروع يمثل نموذجاً للشراكة الفعالة بين الحكومة المحلية والمستثمرين الدوليين مؤكداً أن التنسيق مع الشركة الصينية سيتابع عن كثب لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية والجودة المطلوبة.
وأضاف الخطابي أن مشروع ترام كربلاء يسهم في تعزيز مكانة المدينة كمركز حضري متطور ويوفر بنية تحتية للنقل الحديث يمكن الاعتماد عليها في المستقبل فضلاً عن كونه محفزاً لاستقطاب مزيد من الاستثمارات في قطاعات النقل والبناء والإعمار والخدمات المصاحبة.
مقالات ذات صلة
النقل تستعد لإطلاق مشروع "النقل الجماعي الذكي" بأجور منخفضة
02:00 | 2025-10-15
السوداني يوجه باستكمال كل محاور التصاميم للأبنية الخدمية في مشروع مدينة الصدر الجديدة
10:40 | 2025-12-24
النقيب: القوات الجنوبية تخوض مواجهات عنيفة مع "ميليشيات الإخوان" على عدة محاور
05:37 | 2026-01-02
داماك إنترناشونال توسع حضورها الإقليمي وتطلق رسمياً المرحلة الأولى من مشروع "داماك هيلز بغداد"
03:02 | 2025-10-23
موجة امطار تضرب البلاد.. اليكم الموعد والمناطق
محليات
46.33%
09:43 | 2026-01-04
موجة امطار تضرب البلاد.. اليكم الموعد والمناطق
09:43 | 2026-01-04
قفزة جديدة للدولار في العراق.. إليكم أسعار صرف اليوم
اقتصاد
21.21%
02:38 | 2026-01-05
قفزة جديدة للدولار في العراق.. إليكم أسعار صرف اليوم
02:38 | 2026-01-05
العراق.. بورصات الدولار تغلق على ارتفاع
اقتصاد
16.48%
08:51 | 2026-01-03
العراق.. بورصات الدولار تغلق على ارتفاع
08:51 | 2026-01-03
ارتفاع إضافي بسعر الدولار في البورصات
اقتصاد
15.99%
02:36 | 2026-01-04
ارتفاع إضافي بسعر الدولار في البورصات
02:36 | 2026-01-04
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-05
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-05
من الأخير
الكرد في امتحان الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-04
من الأخير
الكرد في امتحان الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-04
Live Talk
ناشطة تعمل في ازالة الألغام - Live Talk - الحلقة ١٩٥ | 2025
10:30 | 2026-01-04
Live Talk
ناشطة تعمل في ازالة الألغام - Live Talk - الحلقة ١٩٥ | 2025
10:30 | 2026-01-04
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-05
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-05
من الأخير
الكرد في امتحان الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-04
من الأخير
الكرد في امتحان الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-04
Live Talk
ناشطة تعمل في ازالة الألغام - Live Talk - الحلقة ١٩٥ | 2025
10:30 | 2026-01-04
Live Talk
ناشطة تعمل في ازالة الألغام - Live Talk - الحلقة ١٩٥ | 2025
10:30 | 2026-01-04
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
رئيس مجلس القضاء يهنئ بمناسبة عيد الجيش العراقي
06:51 | 2026-01-05
تكليف عبد الأمير الشمري بإدارة وزارة الهجرة والمهجرين
06:47 | 2026-01-05
إذهيب يحذر من تداعيات رفع الضرائب وتأخير صرف الرواتب
05:05 | 2026-01-05
بعد انحسار الثلوج.. إعادة افتتاح منفذ "زێت" الدولي بين إقليم كردستان وتركيا
04:18 | 2026-01-05
بعد التوقف المفاجئ.. إليك موعد عودة الغاز الإيراني إلى العراق
04:02 | 2026-01-05
الدفاع تعلن المصادقة على جدول ترقية الضباط والمراتب
15:19 | 2026-01-04
