كربلاء تطلق مشروع "الترام" بـ3 محاور و27 محطة لإنهاء أزمة النقل

أفصحت الحكومة المحلية في عن بدء العمل في مشروع ترام بالتعاون مع الشركة الصينية المنفذة في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة النقل داخل المدينة وتخفيف الاختناقات المرورية الناتجة عن التوسع العمراني واستقبال ملايين الزائرين سنوياً.





وأوضح الخطابي أن مشروع ترام كربلاء يعد من المشاريع الاستراتيجية التي تقدم حلاً عملياً لإدارة النقل في المدينة نظراً لزيادة عدد الزوار الوافدين إلى المحافظة بشكل مستمر إضافة إلى التوسع العمراني والخدمي الذي تشهده المدينة ما يجعل الحاجة إلى منظومة نقل حديثة ومتطورة أمراً ملحاً.



وأشار محافظ كربلاء إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستتضمن تنفيذ ثلاثة محاور رئيسة يشمل المحور الأول كربلاء بطول ستة كيلومترات ويضم ثماني محطات للركاب لتسهيل التنقل بين والمناطق المحيطة، ويشمل المحور الثاني طريق كربلاء بطول كيلومترات ويضم تسع محطات للركاب لخدمة القادمين من المحافظات المجاورة، أما المحور الثالث فيمتد من كربلاء إلى الأشرف بطول تسعة كيلومترات ويضم عشر محطات للركاب ويشكل جزءاً من الربط المستقبلي بين كربلاء والنجف الأشرف.



وأكد الخطابي أن تصميم المشروع أخذ في الاعتبار التكامل المستقبلي مع مشروع القطار المعلّق الذي سيربط بين كربلاء والنجف الأشرف ومطار كربلاء الدولي لضمان توفير شبكة نقل متكاملة تغطي المسافات الطويلة والقريبة وتخفف الضغط على الطرق الرئيسة.



وأشار المحافظ إلى أن مشروع ترام كربلاء سيوفر نحو 1500 فرصة عمل متنوعة تشمل الملاكات الهندسية والفنية والإدارية والأمنية ما يعكس حرص الحكومة المحلية على تعزيز البعد الاقتصادي والاجتماعي للمشروع ليس فقط كوسيلة نقل بل كحافز لتوفير فرص عمل للشباب ودعم التنمية المحلية.

وأضاف أن المشروع لا يقتصر على تحسين حركة النقل فقط بل يمتد ليكون حلاً متكاملاً لمشكلات النقل الحضري في المدينة ويسهم في خفض الازدحامات المرورية وتحسين انسيابية الحركة خاصة خلال مواسم الزيارات الدينية التي تشهدها المحافظة والتي تصل إلى ملايين الزوار سنوياً.



وأوضح أن المشروع سيعتمد على تكنولوجيا عالمية حديثة في تشغيل الترام بما يضمن السلامة والأمان للركاب وتحقيق الكفاءة التشغيلية مع الالتزام بالمعايير البيئية وتقليل الانبعاثات الضارة بما يتماشى مع توجهات المحافظة نحو تطوير منظومة نقل نظيفة.



وأشار المحافظ إلى أن المشروع يمثل نموذجاً للشراكة الفعالة بين الحكومة المحلية والمستثمرين الدوليين مؤكداً أن التنسيق مع الشركة الصينية سيتابع عن كثب لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية والجودة المطلوبة.



وأضاف الخطابي أن مشروع ترام كربلاء يسهم في تعزيز مكانة المدينة كمركز حضري متطور ويوفر بنية تحتية للنقل الحديث يمكن الاعتماد عليها في المستقبل فضلاً عن كونه محفزاً لاستقطاب مزيد من الاستثمارات في قطاعات النقل والبناء والإعمار والخدمات المصاحبة.