الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن لاحترام إرادة الشعب الفنزويلي
إذهيب يحذر من تداعيات رفع الضرائب وتأخير صرف الرواتب
إذهيب يحذر من تداعيات رفع الضرائب وتأخير صرف الرواتب
محليات
2026-01-05 | 05:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
204 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
حذّر عضو
مركز دجلة
للتخطيط الاستراتيجي، علي كريم إذهيب، من التداعيات الخطيرة للاستمرار بفرض
ضرائب
متصاعدة على المواطنين، ولا سيما القرار الأخير المتعلق برفع
الضرائب
على الأدوية والمستلزمات الطبية إلى عشرة أضعاف، في وقت يشهد فيه
الشارع العراقي
تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين عن موعدها الرسمي لعدة أيام.
وأكد إذهيب في بيان صحفي، أن فرض
ضرائب
بهذا الحجم على قطاع حيوي كالصحة يمثل عبئًا إضافيًا على المواطن، ويهدد الأمن الصحي والمجتمعي، خاصة للفئات ذات الدخل المحدود والمرضى، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تُعمّق الفجوة بين مستوى الدخل وكلفة المعيشة، في ظل غياب تحسين ملموس في مستوى الخدمات.
وأضاف أن تأخير الرواتب، حتى وإن كان لفترات محدودة، ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار المالي للأسر العراقية، ويؤشر إلى خلل في
الإدارة المالية
يستوجب المعالجة السريعة والشفافة، لما لذلك من تأثير على السوق المحلي والالتزامات اليومية للمواطنين.
وشدد إذهيب على أن الإصلاح المالي لا يتحقق عبر تحميل المواطن كلفة العجز أو سوء الإدارة، بل من خلال مكافحة الهدر والفساد، وتعزيز التخطيط الاقتصادي الرصين، وتوجيه الإيرادات نحو دعم القطاعات الأساسية، وفي مقدمتها
الصحة
والخدمات.
ودعا
الحكومة العراقية
إلى إعادة النظر بالقرارات الضريبية الأخيرة، خصوصًا تلك التي تمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر، والعمل على ضمان انتظام صرف الرواتب، واعتماد سياسات مالية تراعي العدالة الاجتماعية وتحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
إذهيب
القرارات الضريبية وتأخير الرواتب يفاقمان الضغوط المعيشية على المواطن العراقي
الحكومة العراقية
الإدارة المالية
الشارع العراقي
السومرية نيوز
شارع العراقي
شارع العراق
سومرية نيوز
مركز دجلة
+A
-A
اخترنا لك
رئيس مجلس القضاء يهنئ بمناسبة عيد الجيش العراقي
06:51 | 2026-01-05
تكليف عبد الأمير الشمري بإدارة وزارة الهجرة والمهجرين
06:47 | 2026-01-05
بعد انحسار الثلوج.. إعادة افتتاح منفذ "زێت" الدولي بين إقليم كردستان وتركيا
04:18 | 2026-01-05
كربلاء تطلق مشروع "الترام" بـ3 محاور و27 محطة لإنهاء أزمة النقل
04:11 | 2026-01-05
بعد التوقف المفاجئ.. إليك موعد عودة الغاز الإيراني إلى العراق
04:02 | 2026-01-05
الدفاع تعلن المصادقة على جدول ترقية الضباط والمراتب
15:19 | 2026-01-04
فريق السومرية
سياسة الخصوصية
