رئيس مجلس القضاء يهنئ بمناسبة عيد الجيش العراقي
محليات
2026-01-05 | 06:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
160 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
هنأ
رئيس مجلس القضاء الأعلى
فائق زيدان
، اليوم الاثنين، القوات الامنية بمناسبة عيد الجيش العراقي.
وذكر إعلام
مجلس القضاء
في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى منتسبي الجيش العراقي كافة تقديراً لدورهم الوطني ومسؤولياتهم في حفظ أمن وسيادة
العراق
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
