انتخاب عمر مشعان دبوس محافظاً للانبار

انتخب ، اليوم الاثنين، الدبوس محافظًا للأنبار.



وحصل الدبوس، على الأغلبية المطلقة من أصوات أعضاء المجلس خلال جلسة رسمية عُقدت لهذا الغرض.



وجاءت عملية الانتخاب ضمن الإجراءات القانونية المعتمدة لتسمية المحافظ، ويُنتظر أن يباشر المحافظ الجديد مهامه خلال الأيام المقبلة، بعد استكمال الإجراءات الرسمية.